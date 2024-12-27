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Haberler Muğla Piyasaya süreceklerdi! Muğla'da 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Piyasaya süreceklerdi! Muğla'da 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağının içerisine aroma ve endüstriyel boya katıldığı belirlendi.

AA

Giriş Tarihi:

Piyasaya süreceklerdi! Muğla’da 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, E.Ç'nin piyasadan temin ettiği ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katmak suretiyle sahte zeytinyağı ürettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yaraş Mahallesi'nde şüphelinin aracında yapılan aramada 1520 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağı imha edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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