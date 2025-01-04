Ahır olarak kullanılan tarihi hamamda şaşırtan keşif

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, köylüler tarafından yıllarca ahır olarak kullanılan Roma hamamının tabanında timsah, yunus, flamingo ve yılan balığı betimlemeli mozaikler ortaya çıkarıldı. Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024'te antik kentteki Roma hamamında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Büyüközer, açtıkları mekanlarda, özellikle "soğukluk" kısmında bulunan mozaiklerde timsah betimlemeleri olduğuna dikkati çekti.