İcraat yok eğlence çok

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin bir eğlence mekanında alkollü bir şekilde elinde mikrofon şarkı söyleyip dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada tepkiye yol açtı. Bir vatandaş tarafından Mandalinci'nin o görüntüleri, X hesabından "Bodrum'da millet hizmet beklerken başkanın kafa bi milyon..." başlığıyla paylaşıldı.

ÖZEL'İ DE ETİKETLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de etiketlenerek yapılan paylaşımda; başkan Mandalinci'nin bir eğlence mekanında çevresindekilerle dans edip, şarkı söylediği görüntüler yer alıyor.

Bazı vatandaşlar, elinde mikrofon şarkı söyleyen başkanın görüntülerini eleştirerek tepkilerini dile getirdi. Yapılan yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı; "CHP pişmanlıktır", "CHP'nin özeti bu işte. Hizmet yerine çalgı çengi", "İcraat yok, eğlence var", "İşlerini yapsınlar", "Vizyonsuzluk", "Hizmete ne gerek var, eğlenmeyi seviyorlar", "Yazıklar olsun", "Ayyaş tayfası", "Yazık." Başkan Mandalinci tepkiler üzerine bir açıklama yapmadı.