Mavi Vatan-2025 Tatbikatı için geri sayım! Dosta güven düşmana korku salacaklar

Tatbikat kapsamında su üstü unsurlarının, kara bombardıman atışları ile radar akiseli su üstü hedefine su üstü atışları ve manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılar talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarının MAM-C, MAM-L ve top roket atışları, Tuzla sınıfı karakol gemilerinin su bombası ve DHS roketi atışları gerçekleştireceğini kaydeden Türkkan, "Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan Elektronik Harp Simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve çaf atışları icra edilecektir." dedi.



Türkkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta Mavi Vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır. Bu vesileyle, bizlere cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz."

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