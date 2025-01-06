Muğla yağmura teslim oldu 16 evi su bastı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde sağanak nedeniyle Kargı Deresi'nin taşması sonucu 16 ev ve 2 iş yerini su bastığı belirtildi. İlçede metrekareye ise 75 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Muğla için kuvvetli sağanak uyarısının ardından Datça'da kuvvetli sağanak aralıklarla etkili oldu. Bazı evlerin bodrum katını su basarken, park halindeki araçlar su içinde kaldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde heyelana yol açtı. Yola düşen kaya ve toprak kütleleri nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı