Muğla’ya kruvaziyerle turist yağdı! 144 gemiyle 248 bin yolcu geldi

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ile Fethiye dev kruvaziyerlerin de rotasında yer aldı.



Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, kruvaziyer turizminde 2024 yılında gemi ve yolcu sayısında büyük bir artış yaşadıklarını söyledi. Bölgenin kruvaziyer turizmi açısından farklı bir öneme sahip olduğunu belirten Toprak, 2023'te 92 kruvaziyerle gelen 76 bin 910 yolcunun misafir edildiğini hatırlattı.



2024'te kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezonun geride bırakıldığını kaydeden Toprak, "Geçen yıl Bodrum'a 98 Marmaris'e 45, Fethiye'ye 1 kruvaziyer ile toplam 248 bin 281 turist geldi. Kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı bir önceki yıla oranla arttı. 2025 yılında da yine bu artış oranlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.