Bodrum FK Başkanı’nın evini soyanlar yakalandı

İŞ adamı ve Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk'ün İstanbul Üsküdar'daki villasını soyan iki hırsız yakalandı. 28 Aralık'ta meydana gelen olayda, Fikret Öztürk'ün tel örgülerle çevrili, güvenlikli sitedeki villasına giren şüpheliler, yaklaşık 1 milyon dolar değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar para ve bir adet ruhsatlı silahın içinde bulunduğu kasayı çalarak kaçmıştı.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk

Polis, şüphelilerden Musa B.'yi gözaltına aldı. Musa B.'nin ardından çalıntı malları satın aldığı öğrenilen Nihat D. de yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi