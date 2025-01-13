Basketbol camiası İlkan Karaman için adalet arıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 gecesi yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik canavarına kurban giden eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a kontrolünü kaybettiği otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder için mahkeme, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp adli kontrolle tahliyesine karar verirken, basketbol camiası karara tepki gösterdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı da karara itiraz ederken, başta basketbol severler ve basketbol ailesi olmak üzere binlerce kişi sosyal medyada, "İlkan Karaman için adalet" çağrısı yaptı.

BASKED'DEN AÇIKLAMA

Tahliye kararına sosyal medyada başta İlkan Karaman'ın basketbolcu arkadaşları olmak üzere binlerce kişi tepki gösterdi. Karaman'ın Karşıyaka'dan takım arkadaşı Mert Celep, geçtiğimiz gün Türk Telekom maçı sonrası canlı yayında röportaj verirken tahliye kararına isyan etti. Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de, talihsiz sporcunun ölümüne neden olan alkollü sürücünün tutuksuz yargılanma kararı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk basketbolunun değerli üyesi kardeşimiz İlkan Karaman'ın 8 Eylül 2024'te Datça'da geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybettiği saygıdeğer kamuoyunun da malumudur. Bu elim hadisenin adli sürecini Profesyonel Basketbolcular Derneği olarak yakından takip etmekteyiz.