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Haberler Muğla Muğla'da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti

Muğla'da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 52 yaşındaki Fatma D. isimli kadın eline aldığı bıçak ile 9 aracın lastiklerini kesti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla’da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadın 9 aracın lastikliklerini kesti. Polis, olayı gerçekleştiren Fatma D.'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.

Yatağan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda ve çevresinde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görüntülerde, lastikleri kesen şüphelinin Fatma D.'nin olduğu belirlendi. Görüntülerde, Fatma D.'nin elindeki bıçak ile 9 aracın lastiklerini kesmesi yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, Fatma D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla’da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
Muğla’da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti Muğla’da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti Muğla’da bir garip olay! Eline aldığı bıçakla 9 aracın lastiğini kesti
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