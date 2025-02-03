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Haberler Muğla Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Son dakika haberleri... Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulmasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

DHA

Giriş Tarihi:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak, sanık Cemal Metin Avcı'ya 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulmasına itiraz etti. Daireye gönderilen Başsavcılığın itirazında, evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı beyan edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Sanık Avcı'nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının, eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin 'Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.

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