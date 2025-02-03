Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Sanık Avcı'nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının, eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin 'Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi. Sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.

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