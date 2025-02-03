Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozulmuştu! Pınar Gültekin kararına itiraz

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak, sanık Cemal Metin Avcı'ya 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı.