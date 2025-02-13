Fethiye’de organ bağışı İzmir’deki 3 hastaya can oldu!

Fethiye'de yaşayan ve yaklaşık bir ay önce beyin kanaması nedeniyle Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan emekli stilist ve modacı Türkan Demirtaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organlarını bağışladığı öğrenilen Demirtaş'ın karaciğeri ve iki böbreği, İzmir Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekip tarafından alınarak İzmir'e götürüldü ve üç hastaya umut oldu.



Türkan Demirtaş'ın Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki cenaze merasimine ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirtaş için helallik alınmasının ardından cenazesi, belediyeye ait cenaze aracıyla Taşyaka Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.