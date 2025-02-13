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Haberler Muğla Fethiye'de organ bağışı İzmir'deki 3 hastaya can oldu!

Fethiye'de organ bağışı İzmir'deki 3 hastaya can oldu!

Son dakika İzmir haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 73 yaşındaki Türkan Demirtaş'ın daha önce bağışladığı organları İzmir'de 3 hastaya can oldu. Organ bağışçısı Demirtaş'ın cenazesi Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Fethiye’de organ bağışı İzmir’deki 3 hastaya can oldu!

Son dakika İzmir haberleri... Muğla'nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, İzmir'de 3 kişiye umut oldu. Organları bağışlanan 73 yaşındaki iki çocuk annesi Türkan Demirtaş'ın cenaze merasimine yoğun katılım oldu.

Fethiye’de organ bağışı İzmir’deki 3 hastaya can oldu!

Fethiye'de yaşayan ve yaklaşık bir ay önce beyin kanaması nedeniyle Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırılan emekli stilist ve modacı Türkan Demirtaş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organlarını bağışladığı öğrenilen Demirtaş'ın karaciğeri ve iki böbreği, İzmir Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekip tarafından alınarak İzmir'e götürüldü ve üç hastaya umut oldu.

Türkan Demirtaş'ın Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki cenaze merasimine ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirtaş için helallik alınmasının ardından cenazesi, belediyeye ait cenaze aracıyla Taşyaka Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Fethiye’de organ bağışı İzmir’deki 3 hastaya can oldu!

Türkan Demirtaş'ın kızları Funda ve Fulya Demirtaş, "Annemizi kaybettik, çok üzgünüz. Annemizin organlarının 3 kişiye hayat olmasıyla mutlu olduk. Onun organları şimdi 3 kişide yaşıyor. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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