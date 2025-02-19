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Haberler Muğla Yatağanlı çift, sosyal medyada gündem oldu

Yatağanlı çift, sosyal medyada gündem oldu

ÖMER KUNDAKÇI

Giriş Tarihi: Gazete

Yatağanlı çift, sosyal medyada gündem oldu
MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde düğünlerde sergiledikleri renkli dansları ile dikkat çeken üç çocuk sahibi Ahmet Ortan (65) ve eşi Gülsüm Ortan (61), cemiyet davetiyelerindeki oyunları ile büyük ilgi gördü. 47 yıllık evli çift, hem Muğla'da hem de ülke genelinde fenomen haline geldi. Ahmet Ortan, fenomen olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Videolarımızın yayınlanmasından çok memnunuz. Biz zaten eğleniyoruz ama önemli olan halkımızın da bizimle eğlenmesi." Çiftin en çok dikkat çeken performansları arasında 'Müjgan' ve 'Erik Dalı' şarkılarıyla oynadıkları oyunlar yer alıyor.
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