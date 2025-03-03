Arkadaşlarının öldüğü yerde yürüyüş düzenlediler

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde engelli Hasan Tabak'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği yolda yürüyüş düzenlendi. Kazanın yaşandığı Gümüşlük Kadıkalesi yolunda bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, ellerindeki 'Işıksız yol ölüm getirir', 'Yayaya yol ver', 'Yol aydınlatması istiyoruz', 'Yayalara yaşam hakkı' ve 'Yavaş' yazılı dövizlerle sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşe katılanlar, Tabak'ın yaşamını yitirdiği noktaya çiçek bıraktı. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş rotası, Tabak'ın eğitim gördüğü Bodrum Sağlık Vakfı önünde son buldu.