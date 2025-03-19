Muğla’da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü. Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve partililer siyasiler de vardı.