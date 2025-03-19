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Haberler Muğla Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

Muğla'da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası Muğla Adliyesi önünde gerginlik yaşandı. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, biber gazından etkilenince polise saldırarak , "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polise hakaretler savurdu.

SABAH

Giriş Tarihi:

Muğla’da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da sokağa çıkan vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplandı. Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü.

Muğla’da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti. Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü. Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve partililer siyasiler de vardı.

Muğla’da Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’den polise saldırı: Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!

POLİSE AHLAKSIZ ADAM DİYEREK SALDIRDI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfke ile Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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