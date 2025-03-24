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Haberler Muğla Gelin katili kayınpeder cezaevinde öldü

Gelin katili kayınpeder cezaevinde öldü

Muğla’da gelinini öldürdükten sonra cesedini yakan kayınpeder Kamil Öğüt, girdiği cezaevinde 2 yıl sonra hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları tarafından kabul edilmeyen Öğüt, Menteşe ilçesinde kimsesizler mezarlığına defnedildi

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Gelin katili kayınpeder cezaevinde öldü

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde 25 Nisan 2023 tarihinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 74 yaşındaki Kamil Öğüt, sabah erken saatte aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu gelini 46 yaşındaki Hatice Öğüt'ün evinin ahırına gitti. Evin bahçesindeki ahırda yanında getirdiği av tüfeğiyle Hatice Öğüt'ü vurarak öldürdü.

Gelin katili kayınpeder cezaevinde öldü

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Öğüt, ardından şişe ile getirdiği benzini gelinin cesedinin üzerine dökerek, ahırdaki samanlarla birlikte cesedi ateşe verdi. Jandarma olayın ardından kaçan Kamil Öğüt'ü olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki ormanda, suç aleti av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanan Kamil Öğüt, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kamil Öğüt, 2 yıldır Seydikemer Eşen Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunuyordu. Kamil Öğüt'ün önceki gün cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Kamil Öğüt'ün yakınları tarafından kabul edilmeyen cenazesi, Seydikemer'de defnedilemedi. Bunun üzerine cenaze yetkililer tarafından Menteşe ilçesi Yenişehir Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi.

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