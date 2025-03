Tefeci çıktı! Turizm elçisi gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışında yaptığı tanıtım faaliyetleriyle bilinen ve 'turizm elçisi' olarak adlandırılan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli tespit edilirken, örgüt lideri A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yurt dışında yaptığı tanıtım faaliyetleriyle bilinen ve 'turizm elçisi' olarak adlandırılan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız da bulunuyor. Ayyıldız, 2023'te Esnaf Kredi Kooperatifinin kurulmasına öncülük etmiş, esnafın uygun koşullarda krediye ulaşmasını sağlamıştı. Ayyıldız Marmaris'in tanıtımı için İngiltere'de araçlara görseller giydirmiş, "Come to Marmaris this Summer" sloganıyla tanıtım yapmıştı. Şüphelilerin tefecilik suçunu örgütlü bir şekilde işledikleri belirtilirken gözaltına alınanların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.