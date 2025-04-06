İşitme engelli Rıfat Can başarısıyla takdir topluyor

Bodrum'da yaşayan doğuştan işitme engelli Rıfat Can Şişman (27), spor ve sanatla engelleri aştı. Birçok spor dalı ile ilgilenip, seramik sanatında usta olan Şişman, "En büyük hayallerimden biri sergi açmak" dedi. Adana'da dünyaya gelen doğuştan işitme engelli Rıfat Can Şişman, 4 yaşında ailesi ile Muğla Bodrum'a yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren konuşma zorluğu da çeken Şişman, karate, yüzme, basketbol ve masa tenisi gibi birçok spor dalıyla ilgilenirken, 2018 yılında karatede Türkiye şampiyonu oldu.

'SPORU ÇOK SEVİYORUM'

Şişman, spordaki başarısının yanı sıra 8 yaşında konuşma becerilerini arttırmak için eğitim almaya gittiği Bodrum Sağlık Vakfı'nda sanatla tanıştı. Seramik sanatına merak saran Şişman, doğa figürleri başta olmak üzere çok sayıda farklı çalışma yapıyor. Ürettiği seramiklerin ödül törenlerinde katılımcılara anı olarak hediye edildiğini ve bu nedenle büyük mutluluk duyduğunu belirten Rıfat Can Şişman, "Sporu ve seramiği çok seviyorum. Farklı dallarda spor yapıyorum, derecelerim de var. Burada ise sanatla tanıştım. Seramik sanatıyla uğraşıyorum. Önce hangi figürü yapacağıma karar verip ardından kalıba alıyorum. Kalıptan sonra baskıya gidiyor ve burada 2 hafta bir bekleme süreci oluyor. Daha sonra zımpara yapıp, son olarak fırına gönderiyorum. Oradan da çıkınca gönüllüler ile birlikte boyuyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. En büyük hayallerimden biri sergi açmak. İnsanlar spor ve sanatla ilgilenmeli" dedi.