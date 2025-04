Muğla’daki hastanede taciz skandalı

Muğla'da bir hastanede Nükleer Tıp Uzmanı Dr. O.K.(43)'nin, birim çalışanı M.M'ye ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit edip diğer teknikerlere de mobbing uyguladığı iddia edildi. Yaşadıkları psikolojik şiddeti defalarca tutanak altına alan M.M. ve diğer teknikerler, O.K. hakkında 25 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muğla 1. Aile Mahkemesi, M.M. (25) ve S.E.E. (26) için 3 ay koruma kararı verdi. Hukuki süreç ve disiplin soruşturması devam ederken, koruma kararının ardından Dr. O.K. ve birim çalışanların aynı yerde güvenlik ekipleri eşliğinde çalışmaya devam ettikleri öğrenildi. Yeni Asır'a konuşan birim çalışanları, hizmet alım personeli oldukları için yaşadıkları psikolojik şiddet ve tehditlere karşı işlerini kaybetme korkusuyla bugüne kadar seslerini çıkaramadıklarını ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

Uzman Dr. O.K.'nın daha önce çalıştığı başka bir ilin hastanesinde, tekniker bir kızı darbettiği ve bu konuda davalarının da sürdüğü iddia edildi.

İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

M.M. 2020 Eylül ayında Nükleer Tıp Teknikeri olarak işe başladığını, ilk bir yıl boyunca iki tekniker arkadaşıyla birlikte uyum içinde çalıştıklarını söyledi. 2021 Nisan'da uzman doktor O.K.'nin kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu belirten M.M., "Bana ilişki teklifinde bulundu. 'Birlikte çalıştığımız doktorumsunuz. Eşiniz ve çocuğunuz var' diyerek reddettim. Bunun üzerine özür mahiyetinde üzerinde not bulunan bir çiçek gönderdi. Bu çiçeğin fotoğrafı da var. Notta her şeyin sorumlusu olduğunu ve pişman olduğunu belirtiyordu. Ben de özrünü kabul ettim. 'Bundan sonra doktor tekniker çizgimizi aşmayalım, muhabbet dahi etmeyelim, sadece işimizi yapalım' dedim. Bir süre böyle devam etti" diye konuştu.

HER ŞEYİ YENİ ASIR'A ANLATTILAR Mağdurlar, muhabirimiz Osman Akça'ya yaşadıklarını anlattı. Z.E.A. (26), T.A. (37), Ö.A. (28), M.M. (25), S.E.E. (26); hakkında suç duyurusunda bulundukları Dr. O. K'nın daha önce çalıştığı başka bir ildeki hastanede, tekniker bir kızı darbettiğini iddia etti.

M.M. daha sonradan birlikte çalıştığı birim sorumlumuz Ö.A.'ya sürekli kendisini kötülediğini öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti: "2022 Aralık ayında S.E.E. arkadaşım işe başladı. Ona da aynı söylemlerde bulunmaya başlamış" dedi. M.M. "Bu durumu 17 Mart tarihinde CİMER'e ve yetkililere ilettim. Psikolojik olarak birimdeki arkadaşlarımla dayanamayacak duruma geldik. Beni ölümle tehdit ettiği için eve giderken bile korkuyla gidiyorum. 25 Mart'ta şikayette bulunduk. Sesimizi duyurmak istedik. Hak ettiği cezayı almasını ve huzurlu bir ortamda sağlık hizmeti sunmayı istiyoruz" diye konuştu.

"ÇİÇEK GÖNDERİP ÖZÜR DİLEDİ" 25 yaşındaki M.M, "Bana ilişki teklifinde bulundu. 'Eşiniz ve çocuğunuz var' diyerek reddettim. Bunun üzerine özür mahiyetinde, üzerindeki notta pişman olduğunu yazan bir çiçek gönderdi. Ben de özrünü kabul ettim. Ancak o durmak bilmedi. Bu çiçeğin fotoğrafı da var" diye konuştu

TEHDİTLER SAVURDU

Birim çalışanlarından S.E.E. de Dr. O.K.'nin, kendisini birim sorumlusu yapmak istediğini, sadece 3 aydır çalıştığı için bunu yapamayacağını O.K.'ye söylemesine rağmen, 'Yaparsın, senden başka yapacak kimse yok' diyerek kendisini sorumlu yaptığını anlattı. O.K.'nin bir gün kendisini kapının önüne çağırarak, "M.M'ye söyle, benim arkamdan hiçbir yerde konuşmasın, onu mahvederim. Onu öldürürüm, ailesini de öldürürüm, tüm Muğla'dan silerim' dedi. M.M. o gün izinliydi. Ben akşamüstü M.M.'nin evine gittim ve durumu anlattım. Hem ona hem ailesine karşı ciddi tehditlerde bulunmuştu. O gün şirket sorumlumuzla konuştuk. O, 'Bir şey yapamayız, siz sakin olun' dedi. Bir gün sonra yine beni dışarı çağırdı. 'Söyledin mi arkadaşına?' dedi. Ben de, 'Evet, söyledim' dedim. 'Ne dedi?' dedi. 'Çok üzüldü, ağladı, sizin hakkınızda konuşmamış' dedim" diye konuştu.

'KORKTUĞU İÇİN BEKLEDİK'

Konuşmanın ardından O.K.'nin 'Neden polise gitmiyor?' diye sorduğunu da belirten S.E.E., "Ben de uzatmak istemediğini, çünkü çok korktuğunu söyledim. Bir gün sonra, neden polise gitmediğini sorguladı ve üstümde baskı kurmaya başladı. Sonra M.M.'yi aradım ve böyle dediğimi söyledim. Beş dakika geçmeden beni odasına çağırdı. Odaya gittim, 'Senin ne yapmaya çalıştığını öğrendim. Aramızdan çekil, seni de yakarım, sakın bu konuya girme. Artık sorumlu sen değilsin. Sana güvenmiyorum' dedi. O gün M.M.'ye, 'Biz baş edemeyiz, birine söyleyelim' dedim ama M.M. korktu ve 'Burada tek başıma yaşıyorum, baş edemem' dedi. Biz de bekledik" ifadelerini kullandı.

'ARAÇLA BİZİ TAKİP ETTİ'

Birim çalışanı Z.E.A. (26) ise Dr. O.K.'nin, radyasyon dozunun fazla verildiğ iddiası ile gün ortasında çekimleri durdurduğunu söyledi. O.K.'nin cihazları ellerinden alıp, 3 saat boyunca hasta girişini durdurduğunu anlatan Z.E.A., "Diğer sorumlu Dr. O.K. ile birlikte beni sıcak odaya alıp, deneyleri için ilaç çektirip, iznim olmadan beni o esnada videoya çektiler. Odanın kapısını kilitleyip alay ederek, 'Bunu da mobbing olarak söyler misiniz?' dedi. Diğer Dr. O.K. gidip kapıyı açtı. Bunun yanı sıra mesai arkadaşım Ö.A. ile eve giderken, arabayla bizi takip edip direksiyonu önümüze kırdı" dedi.

'HEPİNİZİ GÖNDERECEĞİM'

Birim çalışanı T.A. (37) da yıllardır Dr. O.K.'nin kendileri sustukça üstlerine daha çok gelmeye başladığını, M.M. hakkında çok kez hakaret ve küfür ettiğini dile getirdi. Hizmet alımı personeli oldukları için işsiz kalmaktan korktuklarını belirten T.A., "Bu zamana kadar hep sustuk. M.M.'yi yalnızlaştırmaya çalıştığı için bizi yanına çekmeye çalıştı. Beni dolduruşa getirmeye çalıştı. 'Hepinizle uğraşacağım, hepinizi göndereceğim' diyerek tehdit etti" açıklamasını yaptı.

GÜVENLİK EKİPLERİ EŞLİĞİNDE ÇALIŞIYORLAR

BİRİM çalışanı Ö.A. (28) da bölüm doktoru O.K.'nin kendilerini M.M.'den uzaklaştırmaya ve kendi yanına çekmeye çalıştığını, artık bu kadar psikolojik şiddetin içinde çalışmakta zorlandıklarını dile getirdi. Ö.A., dava süreci ve disiplin soruşturmasının devam etmesine rağmen Dr. O.K.'nin ve mobbinge uğrayan çalışanların hala aynı hastanede güvenlik ekipleri eşliğinde çalışmaya devam ettiklerini, bu ortamda psikolojik olarak zorlandıkları ve iş yerinde güvenlikleri konusunda endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.