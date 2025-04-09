Milaslı işçiler bayram öncesi maaş alamadı

MUĞLA Milas Belediyesi'nde şirket personellerine Ramazan Bayramı öncesi yarım maaş yatırılınca işçiler büyük mağduriyet yaşadı. Birçok çalışan, çocuklarının sağlık sorunlarını ve hastane masraflarını karşılayamadıklarını ifade ederek, bayram günü geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

"ALIN TERİMİZİ İSTİYORUZ"

"SADAKA istemiyoruz, alın terimizi istiyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getiren işçiler, emeklerinin karşılığını tam ve zamanında almak istediklerini vurguladı. Konuya dair açıklamada bulunan DİSK Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, çalışanların yaşadığı sıkıntıyı doğruladı. Kocabaş, belediye ile yapılan görüşmelere dikkat çekerek, "Çalışanların bir kısmına yalnızca yarım maaş yatırıldı. Bu durum belediyenin yaşadığı geçici mali sorunlardan kaynaklanıyor. Görüşmelerimizde belediye yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve ödemelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti" dedi.

"CİMER'E BAŞVURACAĞIZ"

MİLAS Belediyesi de yaptığı resmi açıklamayla iddiaları doğruladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, şirket personeline bayram öncesi yapılan maaş ödemelerinin eksik yatırıldığı belirtildi. Maaşlarının tamamının yatırılmaması halinde çalışanlar tepkilerini daha üst mercilere taşıyacaklarını açıkladı. Birçok belediye personeli, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Ankara'ya taşıma hazırlığında olduklarını belirtti. Çalışanlar, sorun çözülmezse yasal haklarını arayacaklarını ve daha organize eylemlerle seslerini duyuracaklarını ifade etti.