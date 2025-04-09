Muğlalı doktora acı veda! Balkonda telefonda konuşurken düşerek hayatını kaybetmişti

Antalya Konyaaltı Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Kepez Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ, gece saatlerinde hastaneden arandı.

Hastaneden gelen telefon sonrası uyumakta olan eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıkan Oğrağ, telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek balkondan düşmesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.