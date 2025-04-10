Kızının acısına dayanamayıp hayatına son vermek istedi

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Muğlalı Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, çok sayıda hap içerek hayatına son vermek istedi. Mustafa Cankel'in kızının ölümünden sonra bunalıma girdiği ve çevresine sık sık yaşamak istemediğini söylediği öğrenildi. Çok sayıda hap içerek yaşamına son vermeye çalışan ve yakınları tarafından baygın halde bulunan Cankel olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İlk müdahalesinin ardından Hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkanan Cankel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cankeli'in, 2019'da Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi kızı Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.