Marmaris’i fare bastı! Başkan suçu kediye attı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kentte son günlerde tartışma konusu haline gelen farelerin artışıyla ilgili dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Belediye tarafından Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuşan Ünlü, sokak hayvanlarına bırakılan mamaların bu sürece etkisine vurgu yaptı.

"KARNI TOK OLURSA..."

Hayvansever grupların daha önce merkezde veteriner hekim olmadığı için kısırlaştırma çalışmalarının durduğuna ilişkin iddialarını "art niyetli" olarak nitelendiren Başkan Ünlü, sokak hayvanlarının kontrolü ve beslenmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Ünlü, "Kedi karnı tok olursa fare avlamaz" diyerek, sokak hayvanlarına bilinçsiz mama bırakılmasının doğal dengeyi etkilediğini söyledi. Toplantıda sokak hayvanları konusuna da değinen Başkan Ünlü, "Siz mama koyarsanız 20 değil, 220 tane kedi gelir. Geçen gün domuzlardan sonra Marmaris'te fareler diye haber yapıldı. Bu fareler boşuna mı dolaşıyor? Kedi karnı tok olursa fare avlamaz yani? Burada biraz bilinç olmasın. Toplumsal yaşam buna ne yapabilirim?" dedi. Kısırlaştırma konusunda da bahane üreten Ünlü, "Her şey matematik. Günde kısırlaştıracağınız kedi 10, hadi 20. Şimdi bunu siz doğurduğu ile nasıl şey yapabilirsiniz? Bu hayvanlar ürüyorlar. Bunu barınaklar vasıtasıyla kontrol altına alabiliyoruz. Ama siz sokaklara mama koyduğunuz sürece buna yetişmemiz mümkün değil" sözleriyle mama bırakan hayvan severleri eleştirdi.