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Haberler Muğla Datça’da mavi dil hastalığı karantinası

Datça’da mavi dil hastalığı karantinası

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Datça’da mavi dil hastalığı karantinası
MUĞLA'NIN Datça ilçesine bağlı kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde 40 gün boyunca karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu.
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