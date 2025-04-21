11 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Fethiye ilçesinde 6 ayrı suçtan 11 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan 11 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi