Muğla’daki operasyonlarda kaçakçılara hapis cezası

MUĞLA'DA kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, tabanca fişekleri, 40 bin makaron, tütün ve tütün ürünleri, 150 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında yakalanan 16 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi