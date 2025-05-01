CHP'li vekiller Muğla'da özel tatil köyü peşinde! Milyonluk rezidanslar için kuyruk oluştu

CHP'de üç dönem milletvekilliği yapan Ensar Öğüt, yöneticisi olduğu kooperatif üzerinden Muğla'da tepki çeken bir proje için düğmeye bastı. CHP'li eski ve mevcut milletvekillerinin birçoğuna mektup gönderen Öğüt, Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Koyu'nda 103 bin metrekarelik alanda turizm imarlı arsa satın aldıklarını duyurdu. 5 katlı rezidans yapacaklarını açıklayan Öğüt, sınırlı sayıdaki daireleri temin edebilmek için milletvekillerine 'kooperatife üye olma' çağrısı yaptı.

Sabah'tan Murathan Yıldırım ve Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, basına sızan mektup, tepkilere sebep oldu. Yerel kaynaklar, projenin CHP'li vekillere özel bir girişim olduğunu savunurken, inşaatların yapılacağı alanın yapılaşmadan uzak bir bölge olması, eleştirileri daha da artırdı. Projenin hayata geçirilmek istendiği nokta, denize sıfır, havalimanına ise yalnızca 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Otel konseptinde, 5 katlı olarak planlanan proje, ilçede betonlaşmaya karşı olan yerel halkın tepkisine sebep oldu. Projeye ilişkin birçok detayın hâlâ bilinmediğini aktaran yerel kaynaklar, 400'e yakın CHP'li vekilin bölgeye yerleştirilmek istendiğini öne sürdü.