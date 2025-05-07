Muğla’da aşırı hız can aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Camiavlu Mahallesi'nde önceki gün saat 18.45 sıralarında yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Can K. (26) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, sürücü de motosikletten düştü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Görkem Soydemir'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.