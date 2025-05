Bodrum’dan Mardin’e aşk uğruna gitti, 55 milyon lira dolandırıldı! Şimdi ölümle tehdit ediliyor

"BEN BU İNSANA HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPTIM, NAMUSUMLA ŞEREFİMLE EŞ OLDUM"

Dolandırıcılık iddialarıyla ilgili davalarının sürdüğünü söyleyen Kovan, "55 milyona yakın mal varlığımı hileli yollarla elimden aldı ve beni dolandırdı. Bu davalar sonuçta bitecek. Her şey meydana çıkacak. Ben her konuda eminim. Adalete de inanıyorum. Bunun psikolojik durumunu herkesin takdirine bırakıyorum. Bir değil iki değil bin 500 tane kayıt. Ben her kayıtta kendi mahremimi duyuyorum. Ben bu insanın anne ve babasına baktım. Ben bu insana her türlü fedakarlığı yaptım. Namusumla şerefimle eş oldum. Ama bu insanın bu durumu tüm toplumun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.



Fatma Kovan'ın avukatı Erol Üstündağ ise "Bu haber sürecinden sonra gerek sosyal medyadan gerekse gizli telefondan olmak üzere müvekkilimiz birden fazla defa ölüm tehdidi aldı. Gizli numaralardan takip edildiğini söyleyenler oldu. Bununla ilgili de biz savcılığa suç duyurusunu yaptık. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.