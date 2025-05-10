Bodrum’dan Mardin’e aşk uğruna gitti, 55 milyon lira dolandırıldı! Şimdi ölümle tehdit ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçmıştı. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatmıştı.
Dolandırıcılık olayının basına yansımasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığını öne sürdü
Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için korkmadığını kızı için tedirgin olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte sokağa çıktığında diken üzerinde durduğunu söyleyen genç kadın, bu konuya da yargıya taşıdı. Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.