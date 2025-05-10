Bodrum’dan Mardin’e aşk uğruna gitti, 55 milyon lira dolandırıldı! Şimdi ölümle tehdit ediliyor

"ONUN ECZACILIK DİPLOMASI SAHTE"

Eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu öne süren Kovan, "Bu belge benim eski eşimin diploması. Eczacılık adı altında aldığı diploması. Bu sahte bir diploma. Bu para karşılığı alınmış bir diploma. Araştırıldığı öğrenilebilir. Bu şahıs hayatında bir kez Ukrayna'ya gitmiş bir insan. Soruyorum hayatında bir kez Ukrayna'ya gitmiş olan bir insan. Hiç okul yüzü görmemiş bir insan bu diplomayı hak edebilir mi? Para karşılığında alınmış bir diploma. Eczacılık diploması. Bu insana buradan sesleniyorum, yetkililere yıllarca üniversitede dirsek çürüten insanlar adına sesleniyorum. Bu insan sözlü mülakata tutulsun. Bu diploma neyin diplomasıysa onun adına neyin diplomasıysa mülakata tutulsun. En basit bir ağrı kesicinin bile ne işe yaramadığını bilmeyen bir insandır. Bu diplomayı nasıl aldı. Ben merak ediyorum. Eczacılık yapmıyor. Ben ekrana gazetelere çıktıktan sonra da bununla alakalı mesajlar da aldım. Başka insanlara da eczacı olduğunu söylemiş" diye konuştu.



"BU İNSANIN HER ŞEYİ SAHTEKARLIK"

Eski eşinin mahremini başkasına anlattığını iddia eden Kovan, "Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de yaşayan bir insanım. Hakkımız, hukukumuz, adalet var bu ülkede. Aşiret olduklarını söyleyen insanlara sesleniyorum. Bir insan kendi eşinin mahremini başkasına anlatabilirim mi? Böyle bir şey hiçbir ırkta, hiçbir dinde, hiçbir kültürde yoktur. Ben sorularımın cevabını istiyorum. Bununla ilgili kanıtlarım var. Bir anneyim, bir kadınım. Bu olayda en çok canımı yakan bir kızımın beşik kertiği olayıydı. İkincisi de bu. Bu insanın her şeyi sahtekarlık. Bu insan öncesinden beri böyleydi. Ben tanıyamamışım" dedi.