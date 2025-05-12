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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi tuvallette başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi tuvallette başından vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşından Y.S. bankanın tuvaletinde başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Geçici görevle Marmaris'e gelen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Y.S., sabah işe geldikten sonra personelin kullandığı tuvalete girdi. Kısa süre sonra içeriden silah sesi duyuldu.

Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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