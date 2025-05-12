Muğla'da korkunç olay! Güvenlik görevlisi tuvallette başından vurulmuş halde bulundu

Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.