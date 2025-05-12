MUSKİ’ye soruşturma

MUĞLA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimleri hakkında başlatılan inceleme kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, MUSKi'ye operasyon düzenledi. Doğrudan temin ihaleleri ile ilgili CİMER şikayetleri, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin iddiaları ve ihalelere fesat karıştırıldığı yönündeki başvurular sonrası başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgi ve evraklara el konuldu. İnceleme, 2024 yılına ait faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında dile getirilen iddialar sonrası başlatıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Duygu Marçalı Doğru

İncelemenin merkezindeki konulardan biri ise Kamu İhale Kanunu'nun 21/B maddesi. Bu madde yalnızca "afet, salgın, can ve mal kaybı riski gibi çok acil durumlar" için öngörülmüş bir ihale yöntemi olarak biliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Duygu Marçalı Doğru, Nisan ayı toplantısında "Bu işler pazarlıkla verilecek işler değil. Kanun açık. Ama burada kanun deliniyor" demişti. Açıklanan verilere göre en fazla yatırım 282 milyon TL ile Fethiye'ye, ardından 119 milyon TL ile Bodrum'a yapıldı. Menteşe 47 milyon TL, Yatağan 9 milyon TL ve Milas ise sadece 3,8 milyon TL yatırım aldı.