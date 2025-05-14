Muğla açıklarındaki deprem sonrası uzmanından uyarı: Tehlikeli bir bölge! 9'a kadar çıkabilecek deprem potansiyeli var

Akdeniz'de saat 01.51'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 155,06 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 20,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Muğla açıklarında meydana gelen depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy "Bu bölge "Bu bölgede Türkiye'den ayrı olarak 9'a kadar çıkabilecek potansiyeli sahip deprem tehlikesi bulunuyor. Burada meydana gelecek şiddetli bir deprem Güneybatı Anadolu ve İzmir'i de etkiler." uyarısında bulundu.
"EGE DEPREM KÜMESİ STRES TRANSFERİ YAPTI"
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Girit Fayı M6 depremiyle Uşak Fay Zonunu zorlamaya devam ediyor! Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına itilmesinden kaynaklanan stres Grit Fayı ile M6 depremini oluşturmuş ve Kuzeydoğuya, Uşak Fay Bloğuna ve üzerindeki Ege deprem kümesine stres transferi yapmıştır." dedi. Bektaş sonraki paylaşımında ise, "Ege deprem kümesine dikkat! Son yüzyılda Uşak Fay Bloğu üzerinde 5 adet M6- 7 deprem üretimiyle oluşan Ege deprem kümesi Batıda İzmir- Manisa, Doğu'da Afyon-Isparta, Kuzeyde Kütahya, Güneyde Muğla'ya doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Grit M6 depremi bu olasılığı artırmıştır." ifadelerini kullandı.
"BÜYÜK DEPREM OLURSA SÜRPRİZ OLMAZ"
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, "Bu deprem maalesef en korkutucu, en büyük, en önemli, fay hattı diyelim hadi, aslında bu dalma batma zonu. Güneydeki Girit'in Rodos'un yakın güneyinden geçen Afrika levhası ile Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırı, dalma batma zonu. Afrika levhası buradan kuzeye doğru Ege'nin altlarına doğru dalıyor, o dalan kısım yukarı doğru yükseliyor ve bunun sonucunda volkanik faaliyetler başlıyor. Burada büyük deprem olursa bu asla sürpriz olmaz, buna şaşırmayız. Bu bölge Helen Yayı dediğimiz Yunanistan'a doğru devam eder. Muğla'nın güneyinden Antalya'nın bir miktar Batısından bir dirsek yapar ve Kıbrıs yayı olarak, Kıbrıs'ın güneyinden Hatay'a doğru gider ve orada Arap levhası ile buluşur. Arap Levhası ile Afrika Levhasının sınırını da Ölüdeniz ve Doğu Anadolu Fayı oluşturur. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta bu fayda meydana geldi depremler. Bu bölgede meydana gelecek depremler 6-7 ile kalmayabilir. Daha büyük daha yıkıcı olur ve ikincil etkileri de hasara neden olabilir." dedi.
DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem Denizli, Antalya, Aydın, Isparta, Burdur, Manisa, İzmir gibi çevre illerden hissedildi.
MURAT KURUM'DAN PAYLAŞIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara neden olmadığını belirterek, saha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."