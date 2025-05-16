Muğla Göcek koyunda müzik kısıtlaması! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

Muğla'nın Göcek koyu ile ilgili dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Yaz aylarının gelmesiyle dolup taşması beklenen Göcek koyunda müzik saatlerine düzenleme getirildi. Düzenlemenin nedeni ise kaplumbağalar.

MUĞLA GÖCEK'TE MÜZİK SINIRLAMASI 15 MAYIS'TA BAŞLADI Muğla'nın Göcek Koyu'nda 15 Mayıs itibarıyla müzik sınırlaması getirildi. Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın kaleme aldığı haberde şu bilgiler paylaşıldı: Avukat Burcu Mutlugil; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknelerdeki müzik yayın kullanım izni konusuna değindi. Mutlugil, "Müzik yayın kullanım izni, akustik rapor ve yat işletme belgesi gibi bürokratik belgelerle alınması gereken idari bir izindir. Ancak bu izin belgesine sahip olmak, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında, 20.00 - 08.00 saatleri arasında belirli bölgelerdeki müzik yayın yasağını ortadan kaldırmıyor. Bu yasak, deniz ekosistemini ve özellikle deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla uygulanıyor ve harita üzerindeki yasaklı alanların kaptanlar ve tekne sahipleri tarafından dikkatle incelenmesi gerekiyor.