Domuzlar Marmaris sokaklarını mesken tuttu! Vatandaşlardan belediyeye tepki: Korkuyoruz, tedirginiz

'KORKUYORUZ, TEDİRGİNİZ'

Marmaris'te yaşayan vatandaşlardan Uğur Çelik 'Vallahi fazla söylenecek söz bulamıyorum. Hayvanlar artık her yere girdi ama gidecek yerleri de yok maalesef bunu ne yapacağımızı nasıl yaparız hiçbir fikrimiz yok. İyi bir şey değil hiçbir zaman hiçbir şartlarda ama dediğim gibi bu hayvanları nasıl durdurabiliriz ? diyerek yetkilileri göreve davet etti.



Marmaris yaşayanlarından Ayşe Naz Özyalçın ise köpeği ile dolaşırken tedirgin olduğunu, her an saldırıya uğrayacak gibi korktuğunu ifade ederek "Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyoruz" dedi.

"BİR DOMUZ 8 YILDA 100 BİN YAVRU BIRAKABİLİR"

Marmaris'te görev yapan Veteriner hekim Behçet Düzgün'e göre asıl tehlikenin kontrolsüz çoğalma olduğunu ifade ederek, "Kedi ve köpekler üzerinden yapılan matematiksel çalışmalarda, bir kedi ya da köpek yılda iki kez doğum yapar, her seferinde altı yavru doğurur. Bunlardan yarısı dişi olursa, altı yıl sonunda 67 bin yavruya ulaşabiliyor. Bu sadece bir bireyden çıkan sonuç. Domuzlarda bu oran çok daha yüksek. Bir domuz yılda iki kez doğum yapabilir ve her batında 2 ile 15 arasında yavru doğurur. Bazı bireylerde bu sayı 17-18'e kadar çıkıyor. Doğum sıklığı ve yavru sayısı göz önüne alındığında, 7-8 yıl içinde bir domuzun soyundan yüz binleri aşan bireyler türeyebilir" diye konuştu.