Çatıya kaçarak ölümden kurtuldular

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında evde bulunan 3 kişi binanın çatısına çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde hem vatandaşlar hem de evde bulunan kedi sağ olarak kurtarıldı. Yangın, akşam saatlerinde Abdülaziz Ağa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katında çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Bu sırada evde bulunan 3 kişi, yoğun duman ve alevler nedeniyle 3. kattan çatıya çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da çatıda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Merdivenli araç yardımıyla çatıya çıkan ekipler, 3 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti. Ekipler, yangın çıkan evde yaptıkları aramada bir kediyi de sağ olarak kurtardı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.