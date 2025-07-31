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Haberler Muğla Çocuk umuduyla gitti kanser olduğunu öğrendi

Çocuk umuduyla gitti kanser olduğunu öğrendi

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Çocuk umuduyla gitti kanser olduğunu öğrendi
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde çocuk sahibi olmak için gittiği kontrollerde yumurtalık kanseri olduğunu öğrenen 33 yaşındaki Dilan Gözen, erken teşhis sayesinde hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Eşiyle ilçedeki bir kamu kurumunda çalışan Gözen, bir yıl önce çocuk sahibi olmaya karar vererek kontrol için kadın doğum polikliniğine gitti. Yapılan tetkiklerde Gözen'in yumurtalık kanseri olduğu belirlendi. Gözen'in iki yumurtalığı, rahmi, karın zarı ve 59 lenf bezi alındı. Kemoterapi de gören Gözen, erken teşhis sayesinde gördüğü etkili tedaviyle sağlığına kavuştu.
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