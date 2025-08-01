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Haberler Muğla Bodrum'da kavga sonrası taksiciler yol kapattı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Bodrum'da kavga sonrası taksiciler yol kapattı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir taksi şoförü ile özel turizm taşımacıları arasında kavga çıktı. Olay sonrası çok sayıda taksici, araçlarıyla caddeyi trafiğe kapattı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin devreye girmesiyle yol ulaşıma açılırken, 1 kişinin yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA

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Bodrum’da kavga sonrası taksiciler yol kapattı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Bodrum'daki olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir taksi şoförü yolcu aldı. Bunun üzerine taksi şoförü ile özel turizm taşımacıları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayın ardından bölgeye gelen diğer taksiciler, tepkilerini göstermek için araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da kavga sonrası taksiciler yol kapattı: 1 yaralı, 4 gözaltı

Polis ekipleri, taksicileri yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi. Darendeli'nin taksicilerle görüşmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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