Marmaris Kalesi ve Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor

GÜNDÜZ saatlerinde sıcaktan kavrulan Marmaris'teki tatilciler, ilçeyi gezip keşfetmek için akşam saatlerini tercih ediyor. İlçe merkezindeki kültürel, tarihi zenginlik Marmaris Kalesi ve Müzesi, akşam saatlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Marmaris'te haftalardır etkili olan, nemin etkisiyle 50 derecenin üzerinde hissedilen 'rekor' sıcaklıklar nedeniyle gündüzleri sokaklar, caddeler, meydanlar boş kalıyor. Hava sıcaklığının kavurucu etkisini yitirdiği akşam saatlerinde ise bambaşka durum yaşanıyor. Başta Uzunyalı, Kısayalı ve meydanlar olmak üzere ortalık adeta insan kaynıyor.