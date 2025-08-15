‘Fethiye’yi çok seviyordu’

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesine defalarca tatile gelen ve her seferinde "Burayı çok seviyorum hayatımın sonuna kadar geleceğim" diyerek Fethiye'ye hayranlığını dile getiren İngiliz kadın eşiyle birlikte yaya geçidinde alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Talihsiz İngiliz turist hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Alkollü sürücü yaya kaldırımında çarptıktan sonra yerde yatan talihsiz kadının üzerinden geçmeye çalışmış bu esnada olaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından kurtarılmıştı.

Yoğun Bakımda tedavisi süren İngiliz Lisa Jane De Palma yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYATA TUTUNAMADI

JANE Dip Alba'nın cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna sevk edildi. Lisa Jane De Palma'nın cenazesi her sene geldiği çok sevdiği Fethiye'den ailesi tarafından alınarak İngiltere'ye götürüldü.