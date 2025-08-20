  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Muğla Muğla'da evin çatısında yangın paniği: Sigara itfaiyeyi alarma geçirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda bir evin çatısına atılan sigara izmariti yangın çıkardı. Panik yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda biriken yaprakların üzerine atılan sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda tutuşan yaprakları kontrol altına alarak yangını büyümeden söndürdü. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

