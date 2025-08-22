Muğla Bodrum’a su müjdesi!

Bodrum Yarımadası'nın yıllık su ihtiyacı 44,41 milyon metreküp olarak belirlenmişti. Bodrum ve çevresinde artan nüfus, sanayi ve turizm faaliyetleri nedeniyle yükselen içme ve kullanma suyu talebinin karşılanması amacıyla Milas Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (Desalinasyon) Projesi hazırlanarak onaylandı.

BÖLGEYE İLETİLECEK

DSİ tarafından 2.000 L/s su, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü adına içme ve kullanma amaçlı tahsis edildi. Tesiste günlük 43.200 metreküp su üretilebilmesi için 62 bin 266 metreküp hamsuyun terfi edilmesi planlanıyor. Bu işlem sonucunda yılda 15,7 milyon metreküplük içme ve kullanma suyu sağlanacak. Tesisin üreteceği 500 L/s arıtılmış su, Milas ilçesine bağlı Boğaziçi, Dörttepe, Meşelik, Kemikler, Ağaçlıhöyük, Koru, Akyol, Yaka, Gökçeler ve Ekinanbarı mahalleleri ile Bodrum ilçesine iletilecek. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2023 Faaliyet Raporu'na göre Bodrum Yarımadası'nın yıllık su ihtiyacı 44,41 milyon metreküp olarak belirlenmiş, bu ihtiyacın yalnızca yüzde 66'sı karşılanabilmişti. Yaklaşık 15 milyon metreküplük su açığının bulunduğu tespit edilmişti.