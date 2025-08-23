Ayrılık acısına dayanamadı

FETHİYE'NİN Karaçulha Mahallesi'nden 2 çocuk babası Erkan Topuz (37) yalnız yaşadığı evde sosyal medya sayfasından ayrıldığı eşine yaptığı paylaşımın ardından hayatına son verdi. Erkan Topuz'un evden çıkmaması ve telefona bakmaması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler Çilingir vasıtasıyla kapıyı açarak eve girdiklerinde Topuz'un cansız bedeniyle karşılaştı. Erkan Topuz'dan geriye sosyal medyasında eşiyle mutlu olduğu günlerde çekilmiş fotoğrafları ve ayrıldığı eşine yolladığı son mesajı olan şu yazı kaldı: "Düşünsene bir gün bütün hikayelerde beni görüyorsun. Herkesin yazdığı aynı: Bu gidişin yakışmadı. Sonra beni arıyorsun, telefon kapalı. Acıtır mıydı?."