Muğla’nın en zengin ve en fakir ilçeleri açıklandı!

TÜİK'in açıkladığı ilçelerin sosyoekonomik verilerine göre, Muğla'nın en zengin ilçesi Menteşe ikinci olarak Marmaris ve Fethiye oldu. En fakir ilçesi ise Seydikemer ve Kavaklıdere olarak belirlendi.

TÜİK'in il ve ilçe bazında sosyoekonomik seviye skoru ve sosyoekonomik seviye sınıflamasına göre hanehalklarının oranını belirlediği sosyoekonomik seviye verileri yayınlandı. Sosyoekonomik seviye gruplarına göre; araştırmada hane halkını oluşturan fertlerin gelir seviyesi, ortalama eğitim süresi ve meslek bilgileri ele alındı.