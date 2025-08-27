Muğla Büyükşehir’e usulsüzlük soruşturması

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesindeki bir AVM inşaatında projeye aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında bir alışveriş merkezinin inşaatında, ilgili mevzuat ve ruhsatlara aykırı işlemler yapıldığı savunan eski AVM Müdürü E.O, Osman Gürün döneminde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne başvurup bir sonuç alamadığını belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Gürün

Yangın güvenliği ihlalleri, kaçak yapılar ve çevreye zarar veren uygulamalar da suçlamalar arasında yer almıştı. Projeye ve ruhsata aykırı uygulamalar yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma süreci başladı. Valilik tarafından verilen soruşturma izninin ardından belediye yetkilileri hakkında iddianame düzenlendi. Valilik kararında, yangın güvenliğini tehlikeye atan doğalgaz tesisatı, projede bulunması gereken merkezi ısıtma- soğutma sisteminin yapılmaması, otopark düzenlemelerindeki usulsüzlükler, engelli ve elektrikli araç kullanımına uygun olmayan planlamalar, fosseptik kuyuları ile yağmur suyu sistemindeki eksiklikler ve sığınağın projeye uygun yapılmaması gibi sorunlar yer aldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

VALİLİK kararına itiraz eden belediye yetkililerinin başvurusu, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, dosyada soruşturma açılmasını gerektirecek delillerin bulunduğunu belirtti.

Savcılık soruşturması kapsamında, merkezi ısıtma-soğutma ve sıhhi sıcak su sisteminin yapılmaması, doğalgaz tesisatının yangın kaçış koridorundan geçirilmesi, otopark düzenlemelerindeki usulsüzlükler, fosseptik kuyularının aykırı olması, yağmur suyu toplama sisteminin yapılmaması, sığınağın projeye uygun yapılmaması sebebi ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanı O.D., Yapı Ruhsatı ve Kontrol Şube Müdür Vekili G.T., Deprem ve Risk Yönetimi Şube Müdür Vekili N.Y., Mimar M.A. ve İnşaat Mühendisi A.S.K. hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. H.Y.D. Limited Şirketi'ne ise 3 milyon 841 bin lira idari para cezası uygulandı.