Muğla’da izmarit uyarısı: Anonsu duyunca çabucak yerden aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fotokapandan yapılan uyarı anonsunu duyan kişi, yere attığı izmariti geri aldı.

Fethiye'de çevreye çöp atanların tespiti için kentin farklı noktalarına fotokapan kameralar yerleştirildi. Bu kapsamda belediyede görevlilerince kameralar sürekli takip edildi. Kameralarda, Göcek Mahallesi'nde bir kişinin sigara izmaritini yere attığı tespit edildi. Bölgeye yerleştirilen kameradan yapılan uyarıyı duyan kişi, izmaritini yerden aldı.

O anlar ise kameralar tarafından kaydedilirken, şahsın kullandığı araçtan inerek yere attığı sigara izmaritini geri alması yer alıyor.