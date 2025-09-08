Türkiye’nin gönüllü elçisi Mick Amca

Türkiye'ye 28 yaşında rehber olarak gelen ve uzun yıllardır Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Mick Scarsbrook, yaklaşık 10 yıl önce çevre duyarlılığı ile ilgili çektiği videolarla tanınmaya başladı. Fethiye ve çevresinde çöp topladığı videolarla çevre duyarlılığını ortaya koyan Mick Amca, daha sonra Fethiye'nin tanıtımı için çektiği videoları sosyal medya kanalında kanalında yayınlayarak bölgenin tanıtımına katkı sağladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Scarsbrook, "Son 20 yıldır Türkiye'de çok güzel hizmetler yapılıyor. Duble yollar ve otobanlar harika oldu. Hızlı trenler devreye sokuldu. Hayat daha güzel hale getirildi" dedi

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Mick Scarsbrook, "37 senedir Türkiye'de oturuyorum. Şu an Türkiye'de çekim ve tanıtım filmleri yapıyorum. Bu vesileyle Türkiye'de birçok yeri gezdim. Doğu Anadolu'da Mardin'e, Gaziantep'e, depremden önce ve sonra Antakya'ya gittim. Nereye gidersem ilginç şeylere rastlıyorum. Mesela geçen sene İstanbul'a gittim. Ben Türk gibi oldum. Hatta safkan Türk oldum. Türkiye'nin her köşesinin ayrı bir güzelliği var" dedi.

'20 YILDA ÇOK GELİŞTİ'

Türkiye'nin son 20 yılda çok geliştiğini söyleyen Mick Scarsbrook, "Yapılan duble yol ve otobanlar harika oldu. Hızlı trenler devreye sokuldu. Bütün vilayetlere hemen hemen hava alanları yapıldı. Şahsen ben rahatlıkla uçakla gidebiliyorum. Hatta uçak biletleri de İngiltere'ye göre çok ucuz. Türkiye, dünyadaki birçok modern ülkeden ileride. Güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisine devasa yatırımlar mevcut. Standartlar çok yükseldi. Türkiye'de büyük gelişmeler oldu" diye konuştu.

'MÜLTECiLERE EV SAHiPLiĞi YAPIYOR'

TÜRKİYE'NİN savunma sanayindeki ataklarını da takip ettiğini belirten Mike Amca," İHA'lar ve diğer insansız savaş uçaklarını ilgiyle izliyorum. Türkiye'nin artık kendine ait bir otomobili var ve TOGG çok başarılı. Avrupa bu arabaya hayran kaldı. Türkiye, teknoloji konusunda Avrupa'yı yavaş yavaş geçiyor" dedi. Türkiye'nin çevresinde yaşanan Rusya Ukrayna savaşı, Suriye'de iç karışıklık, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Ortadoğu'daki saldırılara da değinen Mick Scarsbrook, "Türkiye birçok mülteciye de ev sahipliği yapıyor. Avrupa ülkeleri sınırlı sayıda mülteci alırken, Türkiye milyonlarca mülteciye sahip çıktı" dedi.