Ormanı ateşe verip cep telefonuyla kaydettiler

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde 2 kişinin ormanda ateş yakıp yangın çıkardıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi. Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda, dün saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ormancı A.D.'nin (25) ifadesine başvuruldu. A.D. ifadesinde, "Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim" dedi. Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlendi.