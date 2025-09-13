Sıla Akgül davasında 1,5 milyon TL tazminat kararı

Muğla'da 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 15 yaşındaki Sıla Akgül'ün ailesine, mahkeme 1,5 milyon TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kaza, 14 Aralık 2022'de sabah saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe istikametine seyir halinde olan Tolga Yağcı yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 9. sınıf öğrencisi Sıla Akgül'e çarptı. Ailenin avukatı Didem Alaca, "Toplam 1,5 milyon TL manevi tazminat kararı verildi. Karşı tarafın bu karara itiraz hakkı bulunuyor" dedi.