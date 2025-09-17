Yavru kaplumbağalara hayat dokunuşu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde ayaklarından birisi olmadığı için yuvasını gönüllülerin kazdığı deniz kaplumbağasının yavruları denizle buluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu Sahili'nde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

YUVADAN DENİZE

YUMURTA bırakmak için yaklaşık 2 ay önce kumsala çıkan bir kaplumbağanın çukur açarken zorlandığını fark eden DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu, ekip arkadaşlarıyla harekete geçti. Ekipler kaplumbağanın, ön yüzgeçlerinde bulunan markadan 2021'de merkezde tedavi gördükten sonra arka ayağı ampute edilerek denize bırakılan "Atlas" isimli dişi deniz kaplumbağası olduğunu tespit etti. Deniz kaplumbağasının yumurta bırakması için kazacağı yaklaşık 60 santimlik çukur, alandaki görevli gönüllüler tarafından hazırlandı ve "Atlas" yumurtalarını bıraktı. O anları kayıt altına alan ekipler, kuluçka süresinin ardından hayvanın yavrularının çıkışını da izledi. Yuvadan çıkan kaplumbağalar görevlilerin gözetiminde denizle buluştu.