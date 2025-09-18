  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Muğla Muğla'da Behiye Burnak 30 yıldır engelli kızına tek başına bakıyordu! O, ‘Yüzyılın Annesi’ne devlet şefkati değdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan anne Behiye Burnak, doğuştan bedensel engelli olan 59 yaşındaki kızı Fatma Burnak’a, 30 yıldır tek başına bakıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile özel gereksinimli Fatma ve annesi Behiye Burnak’ın yaşadığı eve gitti, anne ve kızını ziyaret etti.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi:

Yeni Asır Gazetesi'nin "Yüzyılın annesi" başlığı ile manşete taşıdığı doğuştan engelli olan kızına 30 yıldır tek başına bakan Behiye Burnak'ı (88) devlet yalnız bırakmadı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ile birlikte anne ve kızını evlerinde ziyaret etti.

Burnak ailesi ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık, devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Burnak, "Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sayın valimiz ve sayın kaymakamımızın ziyareti bize büyük moral oldu" dedi.

Yüzyılın annesi! 88 yaşındaki Behiye annenin ayaklarının altı öpülür...

