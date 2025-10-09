Kaunos Antik Kenti’ndeki kazılarda kilise bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Muğla Kaunos Antik Kenti'nde, 2 bin 400 yıllık kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve kutsal alanlar ile 1300 yıllık mozaikler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kazıların bu yıl ağırlıklı olarak yapıldığı arkaik sur içi manastır alanında, antik kentte çoğu ilk kez rastlanan malzeme ve yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük, "Geleceğe Miras Projesi kapsamında arkaik sur içi manastır bölgesindeki kazılara bu yıl da devam ettik. Geçen yıl özellikle tıp alanında kullanılan aletleri gün yüzüne çıkardık. Bu sene tıp aletlerindeki artış dikkatimizi çekti. Bu kompleks yapının ilk evresi yani milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda bir sağlık merkezi, hastane olarak kullanıldığını ele geçirilen malzemelerle söyleyebiliriz" dedi.